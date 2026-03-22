ソフトバンクの4年目右腕・木村光投手（25）がオープン戦でアピールを続けている。佛教大から22年育成ドラフト3位で入団。1年目から支配下昇格を果たすと、昨季は13試合に登板して防御率1・02。ポストシーズンでも計3試合に登板した。直球の最速154キロを誇る右腕だ。21日時点でオープン戦6試合を連続無失点。複数イニングやイニング途中のマウンドも託されるなど、勝ちパターンを担う藤井が右肘の手術を受けて今季絶望とな