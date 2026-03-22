洗浄剤を手にする「EthicalJapan」の岩間大徹取締役＝名古屋市バケツ1杯分の水で衣類をきれいに―。災害時の衛生用品を開発する名古屋市の「EthicalJapan（エシカルジャパン）」は、洗濯機が使えなくても少量の水で洗える粉末洗浄剤を販売している。2024年元日の能登半島地震で断水などにより洗濯が十分にできなかったとの声を受け、会社が設立された。犬塚耀規総務部長（48）は「被災後、洗濯に困る状況があったことを知っ