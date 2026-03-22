◇オープン戦阪神1―0オリックス（2026年3月21日京セラD）勝敗度外視のオープン戦とはいえ終盤になれば話は別である。本番を意識した戦い方になる。両チームともに、送りバントも使ったし、敬遠気味の四球もあった。そんな一戦を阪神は1―0でものにしたのは値打ちがある。虎の子の1点を奪ったのは3回裏だった。先頭・近本光司が二塁打し、中野拓夢が投前バントで送って1死三塁とした。打席には3番・森下翔太が九里亜蓮