◇女子AFCアジアカップ決勝 日本 1-0 オーストラリア(21日、オーストラリア)2大会ぶり3度目のアジアカップ優勝を飾ったサッカー女子日本代表なでしこジャパン。決勝は1対0の緊迫した接戦となりました。なでしこジャパンは今大会グループステージの戦いでは1戦目のチャイニーズ・タイペイ戦(2-0)、2戦目のインド戦(11-0)、3戦目のベトナム戦(4-0)と攻守に躍動し、3連勝で1位突破を果たしました。そして準々決勝ではフィリピンに7-0