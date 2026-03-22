16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した野村弘樹氏が、3月14日に引退試合を行ったヤクルト・川端慎吾について言及した。野村氏は「レギュラーとして出ている頃、得点圏で打って欲しいところで打っている選手。ピッチャーからしたら嫌な選手ですね。技術を持った選手だった。これから若手に引き継いでいって欲しいですね。人柄も非常に良いですからね」と話した。川端氏は現役通算1328試合に出場