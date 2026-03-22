タイガー魔法瓶は、新生活で利用機会が増える電気ケトルとステンレスボトルについて解説した。電気ケトル本体の内側は、水を半分入れてスポンジで洗ってすすぐ電気ケトルの基本は、使用後に残り湯を放置せず、内側をスポンジで洗って乾燥させることだという。お湯を残すとステンレス底の変色や臭いの原因となる。注ぎ口・本体の外側・ふたは、よく絞ったふきんで拭く汚れが目立つ場合は、クエン酸30gを入れ満水まで沸騰させてから2