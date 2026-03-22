そろそろ厚手の服を卒業して、春らしいコーデにシフトしたい時期。好印象が狙えて女性らしい着こなしを目指すなら、白スカートとシャツのスタイリングがおすすめ。そこで今回は【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんを参考に、白スカート × シャツの「春コーデ」を解説。シーズンムード高まる爽やかな着こなしをご紹介するので、ぜひ真似してみて。 スカート × デニ