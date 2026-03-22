家事分担、話し合って決めたはずなのに、なぜかうまく回らない……。そんな経験はありませんか？ きちんと役割分担をしているつもりでも、相手には“手伝い”のままになっていることもあるものです。今回は、ゴミ出しをめぐって気づきがあった、友人のエピソードをご紹介します。 朝のゴミ出し問題 子どもが生まれてから、朝が一気に慌ただしくなりました。寝不足のまま身支度を整え、抱っこしながら朝食の準備。ゴミ出