兄猫のところに駆けていき、猫パンチを繰り出したという妹猫。まさかの結果になってしまったようで…。 可愛すぎる猫パンチは56万回を超えて再生され、「一瞬消えた⁉︎とおもた」「かわいすぎる！」「可愛いが溢れすぎてる」といったコメントが寄せられています。 【動画：追いかけっこをする２匹の子猫→猫パンチをしようとしたら、次の瞬間…反則級に『可愛すぎる光景』】 可愛すぎる追いかけっこ Instagramアカ