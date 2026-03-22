【3COINS（スリーコインズ）】から、春の訪れを感じさせるステーショナリーが登場しました。淡いピンクを基調としたデザインは、デスクに置くだけで優しい空気を運んでくれそうです。今回は、新生活に向けて作業環境を整えたい人の気持ちを、穏やかに盛り上げるラインナップをご紹介します。 デスクを優しく彩る！ 丸みのあるフォルムが魅力のペンスタンド 「ペンスタンド」\330（税込）は、柔らかな曲