猫ちゃんにもいろいろな性格がありますが、人見知りな子は意外と多いそうです。今回は、そんな猫ちゃんの思わず笑っちゃう行動を捉えたワンシーンをご紹介します。投稿はXで73万表示、5.2万いいねを獲得し、「可愛すぎます！」「本猫は完全に隠れてるつもりなんだろうなぁw」などといった反響が寄せられました。 【写真：玄関チャイムに驚いた『キジトラ猫』→とっさに隠れた『場所』が…まさかの光景】 玄関チャイムが鳴