【山粼武司 これが俺の生きる道】#71【続きを読む】「ノーバント宣言反故」の直後に大事件…伊原監督にメンツを潰され、抑えきれない怒りが湧いた2003年に移籍したオリックスは目まぐるしい監督交代劇が続いた。4月23日に成績不振（7勝12敗1分け）で石毛宏典監督が電撃解任されると、打撃コーチだったレオン・リーが監督に就任。レオンはいつも前向きで、俺のバッティングが上向かなくても、常にポジティブな言葉をかけ