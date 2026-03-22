リバプール戦に後半31分から途中出場したイングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表MF三笘薫が現地時間3月21日、ホームで行われたリーグ第31節のリバプール戦で2試合ぶりに復帰を果たした。アディショナルタイムを含め約20分出場し、チームの2-1の勝利に貢献。「今日はまだ90分戦えるような状態ではなかったですけど、試合に間に合ってよかったです」と振り返った。2-1で迎えた後半31分にヤンクバ・ミンテと交代して