昨今、ドライブスルーに音声AIを導入するファストフード店が増えています。新たな研究で、AIとやりとりする顧客は、より高カロリーな食品を注文しやすくなることが判明しました。From human to AI: Understanding the impact of voice AI on consumers’ food choices - ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278431925004657Fries with that? Ordering from AI linked to selecting more indulg