Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が、今季ホーム初勝利で初の連勝を飾った。Ｊ２甲府戦は前半２４分、ＭＦ木戸柊摩（２３）が“リーグ戦初ゴール”となる決勝点を決め、１―０で勝ち点３を手にした。加入２年目の今季、開幕から全７戦でボランチとして先発。中核としての自覚を胸に、こだわってきた「結果」をようやく形として示した。チーム最年少が大仕事を演じた。木戸の決勝点は、右サイドハーフで初先発したタイ人のティラパッ