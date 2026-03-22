Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が、今季ホーム初勝利で初の連勝を飾った。Ｊ２甲府戦は前半２４分、ＭＦ木戸柊摩（２３）が“リーグ戦初ゴール”となる決勝点を決め、１―０で勝ち点３を手にした。加入２年目の今季、開幕から全７戦でボランチとして先発。中核としての自覚を胸に、こだわってきた「結果」をようやく形として示した。木戸が狙い澄ました一発で流れを変え、札幌を今季初の連勝へと導いた。開始２分に相手シュートが