春の名物となった土佐のダートグレード競走、第２８回黒船賞・Ｊｐｎ３は２４日、高知競馬場の１４００メートルで行われる。シャマル（牡８歳、栗東・松下厩舎）は史上最多を更新する４連覇がかかる。今年で８歳になったが、まだまだ元気いっぱいで重賞１０勝目を得意の舞台で飾る。自分の“庭”に戻ってきた。シャマルは今年勝てば、２３年から４連覇となる。ここ２年と同じように、かきつばた記念からの転戦。２年とも名古屋