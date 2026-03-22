新日本プロレスは２１日、新潟・アオーレ長岡で「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ２０２６」決勝戦を開催した。２４選手が参加した最強決定トーナメントの決勝戦は、上村優也とカラム・ニューマンが対戦。白熱の激闘は、ニューマンが新技「ＭＡＫＥＷＡＹ」で上村を沈め初優勝を飾った。史上最年少となる２３歳６か月で「ＮＪＣ」優勝を飾ったニューマンは、４・４両国国技館で辻陽太のＩＷＧＰヘビーに挑戦する。試合後、