◇イングランド2部コベントリー3―0スウォンジー（2026年3月21日英国・スウォンジー）コベントリーのMF坂元達裕が敵地のスウォンジー戦で今季7点目を決め、3―0の快勝に貢献した。前節14日のサウサンプトンに敗れ、連勝が6で止まった首位コベントリーは前半32分に先制。同38分には中盤の右サイドに入った坂元がしつこく相手選手にプレスをかけてボールロストを誘い、2点目につなげた。坂元はさらに前半43分に右クロスのこ