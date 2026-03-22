お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が19日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で初優勝したベネズエラを祝福した。小木が「ベネズエラは大変な時に…」と切り出すと、矢作は「すごいよかったと思うよ、ベネズエラの優勝は。ここが優勝するのが一番よかったんじゃない？っていう。特に日本にも勝ったっていうのが。自