フジテレビの三上真奈アナウンサー（36）が21日、自身のインスタグラムを更新。後輩アナのタレントとの仲良しショットを公開した。「先日、久しぶりにKJに会えて嬉しかった日」と記し、元フジテレビアナウンサーでタレントの久慈暁子とのツーショットを披露した。現在、2人とも第1子を妊娠中。「お互い1.5人分食べなきゃね！とお昼からふたりでモリモリ食べました〜」とつづった。久慈も自身のインスタグラムでこの日の様