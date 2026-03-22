＜大相撲三月場所＞◇十四日目◇21日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】相手のまわしに“触れずに”白星 驚きの取組幕下の取組で発生割合0.1％の珍手が炸裂。巨漢力士が相手のまわしに“触れず”に掴んだ驚きの白星に館内が騒然となった。それは幕下五十枚目・安大翔（安治川）と幕下五十四枚目・隆志（阿武松）の取組で発生した。安大翔は21歳の若手で、令和五年七月場所は序ノ口全勝優勝、翌九月場所は序二段で全勝優勝を果