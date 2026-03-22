お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が22日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）にゲスト出演。所属事務所「プロダクション人力舎」の後輩芸人、ドランクドラゴン鈴木拓（50）を絶賛した。鈴木は同番組の常連ゲストで、パーソナリティーの田中みな実から「あったかタイムファミリー」の認定を受けている。田中と小木は鈴木の話題で盛り上がった。小木は「あいつは楽しんでて