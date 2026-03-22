3月25日からチェコ・プラハで開幕する世界フィギュアスケート選手権。この大会は、「世界一」の称号と来年の世界選手権の出場枠がかかった今シーズンを締めくくる重要な一戦だ。女子はミラノ・コルティナ五輪団体・個人銀メダリスト坂本花織、銅メダリスト中井亜美、4位の千葉百音が出場する。金メダリストのアリサ・リウは欠場を発表しているものの、トリプルアクセルジャンパー、アンバー・グレンをはじめ五輪で活躍した海外勢も