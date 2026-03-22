愛犬を友達に預けると、LINEでわんこの様子が送られてきました。そこに映っていたのはお茶目すぎる愛犬の姿…！話題の投稿は記事執筆時点で382万回再生を突破し、「あざらしかと思ったｗｗ」「ダメ可愛すぎ！」「進んでないって(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：仕事中、友人からLINE→預けた愛犬が送られてきたので確認した結果⋯『まさかの状況』】 友人から送られてきたLINEには…？ TikT