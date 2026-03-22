UAEで「コンバットプルーブン」得た韓国製ミサイルUAE（アラブ首長国）国防省は2026年3月3日、同国軍の韓国製中距離地対空ミサイル「M-SAM II（天弓II）」が、イランから発射された弾道ミサイルと巡航ミサイルの迎撃に成功したと発表しました。 【発射の瞬間！】これが「イランの弾道ミサイルを撃ち落とした韓流ミサイル」です（写真）M-SAM IIは韓国の防衛開発庁（DAPA）が開発したもので、UAEは2022年にM-SAM II 10セットの