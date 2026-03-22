2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。「うちの会社はいい人がいない」という決めつけ人には誰しも自覚しきれない思考のクセがあります。それらに良し悪しをつけ、相手を値踏みしたり、矯正しようと躍起になっても仕方ありません。そうで