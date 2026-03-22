今の日本社会では、高齢の資産家がわずかな社会保険料で済む一方、現役世代は重い負担を背負っているようにも見える。これは制度の欠陥なのか、それとも何らかの合理的な設計思想があるのだろうか。※本稿は、学習院大学教授の鈴木 亘『入門 社会保障の経済学』（新世社）の一部を抜粋・編集したものです。教育や外交、防衛、警察、消防も市場の失敗を是正する資源配分経済学の観点から見ると、政府が行うほとんどの政策は、本来