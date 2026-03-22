【ラークス（スイス）共同】スノーボードのハーフパイプで招待選手が争う「ザ・スノーリーグ」は21日、スイスのラークスで第1シーズン最終第4戦の決勝トーナメントが行われ、男子はミラノ・コルティナ冬季五輪銅メダルの山田琉聖、女子は同五輪4位の清水さらが勝ってともに2連勝とした。悪天候でトーナメントは打ち切りとなり、途中結果で順位が決定。男子で五輪金メダルの戸塚優斗は2位、平野流佳は4位。女子は工藤璃星が2位