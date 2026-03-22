サラリーマンでありながら海外の映画祭でグランプリを受賞した長久允氏。その思考法と脚本術を存分に伝える『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』が発売となりました。佐久間宣行さん、ラランド・サーヤさんも大絶賛する同書について、長久氏へのインタビューも交えて深堀りします。（聞き手・文／飯室佐世子）黒歴史が自己肯定感を削る「あの時、ああしていればよかった」「思い出すだけで恥ずかしく