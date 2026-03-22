神戸国際大付・青木尚龍監督インタビュー（後編）前編：青木尚龍監督が語る"魔物の正体"はこちら＞＞プロレスラーの入場曲が、神戸国際大付のアルプススタンドから初めて全国に響いたのは、2001年の選抜大会。青木尚龍（よしろう）が36歳の時だった。指揮官として９度目の甲子園に挑む神戸国際大付・青木尚龍監督photo by Shiro Tanigami【勝つ喜びを知った大学時代】「監督になって10年で甲子園に行けたんです。あの時は『ウ