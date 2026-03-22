意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「がん5年生存率」です。早期発見と最適な治療が必須。正しい情報入手を厚生労働省は2016年にがんと診断された人の治療や予後情報などの登録・管理を始め、2月に「2018年全国がん登録5年生存率報告」を公表しました。15歳以上の成人の5年生存率は、前立腺で92.5％、女性乳房88.4％、子宮頸部71.4％、大腸68％、胃64