ニューヨーク発のバッグブランド「レスポートサック」の人気シリーズEssentialが、2026年で10周年を迎えます。軽さと機能性を追求したアイテムに、今季は爽やかな春の新色が仲間入り♡さらに、懐かしのポーチも限定復活し、特別感あふれるラインナップに。毎日のコーデに軽やかな彩りを添える、新しい魅力に注目です。 10周年を迎えたEssential レスポートサックのEssential C