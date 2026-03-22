ももいろクローバーＺの高城れにが２０日、自身のインスタグラムを更新。「いちごコーデ」を公開した。高城は「先日お友達と苺狩りへー！」と投稿。「この日を楽しみにしてた私は、この日のために苺のお洋服やイヤリング買ってうっきうきで、集合場所行ったら『メルヘンきたー！！！！』って言われてその日のあだ名はメルヘンでした笑」とつづり、立体的な編みぐるみの装飾が特徴的なカーディガン姿で、いちご狩りを満喫する様