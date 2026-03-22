不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」における賃貸居住用物件のPV数をもとに、「アットホーム賃貸駅ランキング 東京23区編」を発表しました。調査期間は2025年10月1日〜12月31日です。本記事では、ワンルーム〜1DKのシングル向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】第2位：高円寺駅2位は「高円寺」駅。JR中央線・総武線が乗り入れており、