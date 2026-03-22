9年ぶり大刷新！ マツダの新型ワゴン！2026年1月15日、マツダは「フレア」の一部改良モデルを発売しました。1994年に発売された「AZ-ワゴン」をルーツにもつフレアは、実用性と経済性に優れた軽ハイトワゴンとして、マツダのラインナップを支えてきました。現行モデルは2017年に登場した2代目で、これまでと同じくスズキ「ワゴンR」のOEM車という位置づけです。【画像】超カッコイイ！ これがマツダ“新型”「軽ワゴン」です！