◇明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第７節藤枝３―３（ＰＫ５−３）福島（２１日・とうスタ）Ｊ２藤枝はアウェーでＪ３福島と対戦し４連勝を飾った。前半の３点リードを追いつかれたが、ＰＫ戦を５―３で制した。また槙野智章監督（３８）が再会を楽しみにしていたカズことＦＷ三浦知良（５９）は、ベンチ入りしたものの２試合連続で出場機会がなく対戦は実現しなかった。途中出場したＭＦ浅倉廉（２４）は静岡学園の大先輩