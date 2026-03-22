◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第７節大宮４―１磐田（２１日、ヤマハ）Ｊ２ジュビロ磐田は１―４でＪ２大宮に黒星。今季初の３連敗となった。２６―２７シーズンで昇格を争うライバルになる大宮に、昨年９月の対戦（３●４）と同じ４失点と、負の連鎖を止めることができなかった。０―２で折り返した後半１４分にＦＷグスタボシルバ（２８）が、ＦＷマテウスペイショット（３０）のクロスに合わせてゴール。１点差に