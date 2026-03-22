◇高校野球◇春季静岡県大会予選第２日桐陽８−１伊豆総合（７回コールド）（２１日・愛鷹球場ほか）１回戦２３試合が行われた。昨春の県準優勝校・桐陽が伊豆総合を８―１の７回コールドで下し、県大会出場に王手をかけた。４番・山本凌煌（りおう）外野手（２年）が３回に勝ち越し２点三塁打を放つなど、３安打４打点と大爆発。県大会の代表決定戦は２８日に行われる。２年生主砲のバットが火を噴いた。桐陽の山本が２０