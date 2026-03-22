◇高校野球◇春季静岡県大会予選第２日日大三島１２−０下田（５回コールド）（２１日・愛鷹球場ほか）春季県大会予選の１回戦２３試合が行われた。日大三島は先発・山本詠太（３年）が５回参考ながら下田を無安打無得点に抑え、１２―０で５回コールド勝ちを収めた。県大会の代表決定戦は２８日に行われる。５回参考無安打無得点投球にも山本は不満顔だった。「ボールが先行していつもの球が投げられなかった。ノーヒット