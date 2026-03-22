『週刊SPA!』3月24・31日合併号は3月17日に発売！ 推し撮：山岡聖怜 プロレスラーの山岡聖怜が燃えたぎるパッションを封印!?まだ19歳。少し背伸びして露天風呂デートに挑戦！ 山岡聖怜 ©週刊SPA!撮影／鈴木大喜、ヘアメイク／塩田結香（JULLY）、スタイリング／米丸友子 【プロフィール】山岡聖怜2006年、福岡県生まれ。T162。女子プロレス団体「マリーゴール