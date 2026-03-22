「ニューヨークポスト紙」がメジャーリーグで「身長の縮小現象」が起きていると報じている。自動ボール・ストライク判定のチャレンジシステム（ABS）に関連し、選手の身長がこれまで以上に正確に測定されることになった。その結果、従来の自己申告よりも「実は低かった」選手が続出している。その変化は大リーグ公式サイトの選手プロフィールにも反映されており、SNS上では「選手の身長が縮んでいる」とファンの間で話題になっ