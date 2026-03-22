テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが１９日、自身のインスタグラムを更新。「激盛れ」ショットでファンを魅了した。三谷アナは「体の半分以上が脚に見える！！激盛れ衣装ありがたや。」と投稿。爽やかな半袖シャツに、デニム風のハイウエストパンツを合わせた美スタイルショットを披露した。ファンからは「脚長すぎワロタ」「見惚れます…」「スタイリッシュお洒落です」など、絶賛の声が寄せられていた。