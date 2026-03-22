【ビケルスン（ノルウェー）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは21日、ノルウェーのビケルスンで男子個人第27戦（HS240メートル）が行われ、33歳の内藤智文（山形市役所）が240メートル、230メートルの合計446.8点で2位に入った。W杯で初優勝した第26戦に続き、2戦連続の表彰台。二階堂蓮（日本ビール）は14位、中村直幹（フライングラボラトリー）は23位。小林陵侑（チームROY）は1回目にスキーの長さ