ゴールデンボンバーの樽美酒研二が２０日、自身のインスタグラムを更新。１５日に誕生日を迎えたメンバー・喜矢武豊への「クセ強」祝福ショットを公開した。樽美酒は「俺の目ん玉キッス喰らってみます？アンチエイジングに凄く良いですよ」と写真をアップ。「ハッピーバースデー喜矢武さん」というメッセージとともに、微妙な表情を浮かべる喜矢武の目元にキスをする衝撃ショットをアップした。この投稿にファンからは「是非