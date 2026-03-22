ウクライナ和平をめぐり、アメリカのウィットコフ特使らとウクライナの代表団がフロリダ州で会談しました。アメリカのウィットコフ特使は21日、フロリダ州でウクライナの代表団と会談し、ロシアとの包括的な和平合意に向け残された課題を絞り込み、解決に向けて協議したとSNSで明らかにしました。また、ウィットコフ氏は「我々は問題の解決に向けた継続的な取り組みを歓迎する。それがより広範な国際的安定のために重要だと考えて