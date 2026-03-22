今回は、何も考えず離婚届にサインした夫のエピソードを紹介します。離婚してせいせいしていたけど…「俺に文句ばかりで、毎日怒ってばかりの妻にうんざりしていました。俺としては育児をしていたつもりですが、妻は感謝もしないんですよ。そんなある日、妻は急に家を出て行った上、記入済みの離婚届を送ってきました。俺も正直、妻とはもう顔を合わせたくなかったので、離婚してせいせいしました。親権は妻が持ちたいとのことで、