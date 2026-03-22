NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第10回「信長上洛」で要潤演じる明智光秀が登場した。旅姿で一人の従者を連れ、織田信長（小栗旬）を訪ねてきた明智光秀。とにかく早く仕事を片付けたい（任務完遂最優先）という意識の高さが透けて見える隙のない凛々しい佇まいで、正統派の知的な武将に要潤のイメージが重なる。 参考：【先週の振り返り】『豊臣兄弟！』第10回解説 真面目なイメージの明智光秀と、革新的で独裁的