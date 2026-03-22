マイアミ・オープン大会期間：2026年3月18日～2026年3月28日開催地：アメリカ マイアミ, フロリダコート：ハード（屋外）結果：[ソラナ チルステア] 2 - 0 [エリス メルテンス] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第5日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、女子シングルス3回戦で、ソラナ チルステアと第21シードのエリス メルテンスが対戦した。第1セットはソラ