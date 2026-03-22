マイアミ・オープン大会期間：2026年3月19日～2026年3月30日開催地：アメリカ マイアミ, フロリダコート：ハード（屋外）結果：[アンドリー ルブリョフ] 1 - 2 [アレハンドロ タビロ] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第5日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、男子シングルス2回戦で、第15シードのアンドリー ルブリョフとアレハンドロ タビロが対